Öl in der Ruhr

Die Mülheimer Feuerwehr musste am Abend zum Leinpfad an die Ruhr ausrücken. Spaziergänger hatten in Höhe des dortigen Rudervereins Spuren von Öl in der Ruhr entdeckt und auch starken Benzingeruch festgestellt, sagt ein Sprecher.

© Feuerwehr Mülheim