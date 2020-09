Nur wenige Stimmen für Integrationsrat

Entschieden wurde über 16 Sitze. Davon gehen je drei Mandate an die Listen „Frauen der Welt“ und „Mülheim für Alle“. Je zwei Sitze bekommen die Arabische Liste und die Grün-Bunte-Liste. Außerdem geht je ein Sitz an die Listen „Mülheim Miteinander“, „Mülheim United“, „Mülheimer Interkultur Bündnis“ und „Gemeinsam Stark“. Außerdem haben es zwei Einzelbewerber aus Syrien und Polen geschafft. Die übrigen acht Sitze werden an die Fraktionen im neuen Stadtrat vergeben.