Nachklapp zur Kommunalwahl

SPD-Kandidatin Monika Griefahn holte in Holthausen-Süd nur rund 18 Prozent der Stimmen, in Eppinghofen-Nordwest dagegen mehr als 35. Genau in diesem Bezirk erzielte CDU-Mann Marc Buchholz dagegen sein schlechtestes Ergebnis. In Saarn-Süd schaffte er es dagegen auf knapp 35 Prozent der Stimmen. Auch bei AfD-Mann Alexander von Wrese zeigen sich deutliche Unterschiede. Im Wahlbezirk Kahlenberg gab es nur 3,3 Prozent der Stimmen für ihn. In Styrum-Nord dagegen fast 10 Prozent. Ein ähnliches Bild gibt die Ratswahl ab. Die SPD ist besonders stark in Eppinghofen-Nordwest, die CDU in Speldorf-Süd. DIE Hochburg der Grünen ist der Wahlbezirk Kahlenberg mit knapp 33 Prozent, bei der AfD Styrum-Süd mit 12 Prozent.