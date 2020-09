Marc Buchholz (CDU) ist neuer Oberbürgermeister

Die endgültigen Ergebnisse

Marc Buchholz (CDU): 56,91 Prozent

Monika Griefahn (SPD): 43,09 Prozent

Wahlbeteiligung: 37,82 Prozent

Marc Buchholz (CDU) hat in 66 heutigen Stimmbezirken gewonnen - am deutlichsten im Stimmbezirk 202 mit fast 90 Prozent der Stimmen. Monika Griefahn holte in 42 Bezirken die Mehrheit, am deutlichsten in den Bezirken 154 und 182 mit jeweils rund 69 Prozent. Besonders auffällig: Die Briefwahl geht deutlich an Marc Buchholz. Dort gewann der CDU-Mann 34 von 40 Stimmbezirken.





Liveticker

19.45 Uhr: Jetzt ist es offiziell: Marc Buchholz von der CDU ist neuer Oberbürgermeister in Mülheim. Bei der Stichwahl gegen Monika Griefahn (SPD) holte Buchholz rund 57 Prozent der Stimmen.

19.10 Uhr: Seit 20 Minuten sind keine neuen Ergebnisse dazu gekommen. Aktuell sind 138 Stimmbezirke ausgezählt. Marc Buchholz (CDU) liegt mit fast 57 Prozent der Stimmen vor der SPD-Kandidatin Monika Griefahn (rund 43 Prozent). Es fehlen noch zehn Stimmbezirke.

18.45 Uhr: Marc Buchholz (CDU) baut seinen Vorsprung leicht aus. Er hält aktuell fast 57 Prozent der Stimmen. Monika Griefahn (SPD) verfolgt ihn mit derzeit rund 43 Prozent der Stimmen. Aktuell sind 130 von 148 Stimmbezirken ausgezählt.

18.30 Uhr: Aktuell liegt Marc Buchholz (CDU) mit fast 56 Prozent der Stimmen vorne. SPD-Kandidatin Monika Griefahn hat nach aktuellem Auszählungsstand rund 44 Prozent geholt. Es sind schon 108 von 148 Stimmbezirken ausgezählt.