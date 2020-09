Entscheidung am 27. September

Die WAZ hat die Ergebnisse ausgewertet. Demnach gehen über 100 CDU-Kandidaten ins Rennen. Allein in 15 Großstädten wird es Stichwahlen geben. Darunter in Dortmund und Gelsenkirchen. In Oberhausen tritt der amtierende CDU-Oberbürgermeister Daniel Schranz gegen SPD-Newcomer Thorsten Berg an. In Mülheim wird es besonders spannend. Hier lagen CDU-Mann Marc Buchholz und SPD-Kandidatin Monika Griefahn am Sonntag nur wenige Stimmen auseinander.