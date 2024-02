"NRW zeigt Respekt"-Anstecker bei Sparkasse

Leider seien immer häufiger Einsatzkräfte selber Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt. „Die Hemmschwelle gegen Menschen in Uniform sinkt, Angriffe auf Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr werden leider immer häufiger,“ sagt Mülheims Polizeisprecher Thomas Weise. Ab sofort gibt es in allen Mülheimer Sparkassenfilialen den „NRW zeigt Respekt“-Anstecker zum Mitnehmen. Die Mitarbeiter ersetzen außerdem den Rote-Bank-Pin durch den Anstecker. Zum Auftakt der Solidaritätskampagne spendet die Sparkasse Mülheim 1.000 € an Polizeistiftung „David und Goliath“.