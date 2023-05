Notfallseelsorge feiert Jubiläum

Das Team besteht aktuell aus 40 Köpfen, darunter sind 30 Ehrenamtler. Sowohl Katholiken als auch Protestanten gehören dazu. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, bei Angehörigen nach einem Trauerfall zu bleiben und die Trauer mit auszuhalten, wenn der Rettungsdienst kommt. Größere Einsätze gab es zum Beispiel nach der Loveparade in Duisburg, bei der 2010 bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen waren.

Die Notfallseelsorge arbeitet eng mit der Feuerwehr zusammen und hat sogar ein eigenes Büro auf der Hauptwache in Broich. Bei bestimmten Einsatzstichworten wird ein Seelsorger mitalarmiert. Jedes Jahr übernehmen die Seelsorger so rund 100 Einsätze. Die Notfallseelsorge ist 24/7 alarmbereit.





Demnächst wird das 25-jährige Bestehen im Rahmen von zwei Veranstaltungen gefeiert:





Mittwoch, 31. Mai, 18.30 Uhr auf der Hauptfeuerwache: Fachvortrag von Prof. Dr. Harald Karutz "Psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland - und die Notfallseelsorge in Mülheim an der Ruhr: Rückblick, Reflexion und Ausblick"





Donnerstag, 1. Juni, 18.30 Uhr: Festgottesdienst in der Fahrzeughalle des Löschzugs Broich an der Hauptfeuerwache