Notfall-Betreuung in Mülheimer Kitas

Ab heute gibt es in den städtischen Kitas in Mülheim eine Kinder-Betreuung für Eltern, die aktuell besonders wichtige Berufe ausüben. Damit setzt unsere Stadt einen Erlass des Landes um, der auch für alle anderen Kita-Träger gilt. Bei der Regelung geht es um Familien, bei denen ein Elternteil allein erziehend ist und einer der relevanten Berufsgruppen angehört oder beide Elternteile, in einem dieser Berufe arbeiten.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services