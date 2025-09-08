Nordstraße: Bürgerinitiative für mehr Sicherheit

Sie beklagt, dass sich viele Autofahrer nicht an Tempo 30 halten und stattdessen regelmäßig mit Tempo 50, 70 oder mehr durch die Straße brettern. Besonders nachmittags herrsche dort eine hochgefährliche Verkehrssituation. Die Forderungen an die Stadt:





bauliche Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen, Querungshilfen oder Plateau-Schwellen

zusätzliche Fahrbahnmarkierungen und gut sichtbare Tempo-30-Symbole

Geschwindigkeits-Anzeigetafeln mit Auswertung

gegebenenfalls die Einführung einer Schulstraße, die zu bestimmten Zeiten für den Autoverkehr gesperrt wird





Zur Unterstützung haben Eltern und Anwohner eine Unterschriftensammlung gestartet. Diese soll in den nächsten Wochen an die Stadtverwaltung sowie an die Bezirksvertretung Dümpten übergeben werden.