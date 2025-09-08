Navigation

Nordstraße: Bürgerinitiative für mehr Sicherheit

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 05:23

Eltern und Anwohner in Dümpten fordern mehr Verkehrssicherheit im Bereich Nordstraße / Erich-Kästner-Schule. Eine Bürgerinitiative macht derzeit mobil und möchte, dass statt kurzfristiger Kontrollen dauerhafte Lösungen kommen.

Sie beklagt, dass sich viele Autofahrer nicht an Tempo 30 halten und stattdessen regelmäßig mit Tempo 50, 70 oder mehr durch die Straße brettern. Besonders nachmittags herrsche dort eine hochgefährliche Verkehrssituation. Die Forderungen an die Stadt:


  • bauliche Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen, Querungshilfen oder Plateau-Schwellen
  • zusätzliche Fahrbahnmarkierungen und gut sichtbare Tempo-30-Symbole
  • Geschwindigkeits-Anzeigetafeln mit Auswertung
  • gegebenenfalls die Einführung einer Schulstraße, die zu bestimmten Zeiten für den Autoverkehr gesperrt wird


Zur Unterstützung haben Eltern und Anwohner eine Unterschriftensammlung gestartet. Diese soll in den nächsten Wochen an die Stadtverwaltung sowie an die Bezirksvertretung Dümpten übergeben werden.

