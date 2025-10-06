Handy am Steuer: Polizei kontrolliert verstärkt

"Wir sind vermehrt im Einsatz", sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Kontrolliert werden sollen aber auch andere Faktoren, die dazu führen, dass wir nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit hinterm Steuer sitzen. Dazu gehören z. B. das Tragen von Kopfhörern während der Fahrt oder die Bedienung des Infotainment-Systems. Die Aktionswoche wird europaweit vom Polizei-Netzwerk ROADPOL gesteuert. Ziel ist es, die Konzentration der Verkehrsteilnehmer stärker auf die Straße zu lenken und so für weniger Unfälle zu sorgen. In diesem Jahr gab es schon mehrere Schwerpunktkontrollen, u. a. rund um Sicherheitsgurte, E-Scooter sowie zur Verkehrssicherheit von Lkw und Bussen. Im Dezember stehen Alkohol- und Drogenkontrollen verstärkt auf dem Programm.