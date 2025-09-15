Dümpten: Sondierungsarbeiten starten

Mit den Arbeiten soll sichergestellt werden, dass sich dort keine Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg mehr befinden. Der Acker liegt direkt zwischen dem Vereinsgelände des Dümptener TV und der Kleingartenanlage Randenbergfeld. Die Stadt betont, dass von den Arbeiten keine Gefahr für Anlieger und Anwohner ausgeht. Üblicherweise dauern solche Sondierungen mehrere Tage.