Dümpten: Sondierungsarbeiten starten
Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 07:33
Ab heute (15.9.) beginnen auf dem Acker am Damaschkeweg in Dümpten Sondierungsarbeiten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung untersucht den Boden.
Mit den Arbeiten soll sichergestellt werden, dass sich dort keine Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg mehr befinden. Der Acker liegt direkt zwischen dem Vereinsgelände des Dümptener TV und der Kleingartenanlage Randenbergfeld. Die Stadt betont, dass von den Arbeiten keine Gefahr für Anlieger und Anwohner ausgeht. Üblicherweise dauern solche Sondierungen mehrere Tage.