Noch Teilnehmer für die SpardaSpendenWahl gesucht

Die Schulen mit dem meisten Stimmen gewinnen Geldpreise von bis zu 6.000 Euro. 200 Schulprojekte bekommen insgesamt Geld aus dem Topf der Spendenwahl. Aus Mülheim sind schon die GGS an der Zunftmeisterstraße, die Realschule an der Mellinghofer Straße, die Luisenschule, das Gymnasium Heißen und die Gustav-Heinemann-Schule dabei. Das Geld aus dem Gewinnsparen der Sparda-Bank. Ein Teil der eingezahlten Summe wird an soziale oder gemeinnützige Projekte ausgeschüttet. Hier gibt es alle Infos. https://www.spardaspendenwahl.de/ablauf/