Noch Teams für Drachenbootregatta gesucht

Anmelden geht nur noch wenige Tage, bis zum 1. August. Für die Drachenbootregatta wird wieder die Ruhrarena in Höhe der Stadthalle aufgebaut. Sie läuft in diesem Jahr am 9. und 10. September. Es gibt Cups für Teams mit 12 Paddlerinnen (mind. 4 Frauen) und Paddler und Cups für Teams mit 20 Paddlerinnen (mind. 6 Frauen) und Paddler. Dabei sein können Hobbymannschaften, Theken-Teams, Sportmannschaften, Freundeskreise, Schulen, Jugendteams oder auch Firmen-Teams. Hier geht es zur Anmeldung.