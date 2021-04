Noch Plätze für Girls Day frei

Wer mitmacht, kann einen spannenden Tag am Forschungsinstitut erleben und den Alltag der Wissenschaftler kennenlernen. Mitarbeiter zeigen, was im Chemielabor passiert, wie verschiedene Arbeitsschritte aussehen und beantworten alle Fragen. Zusätzlich werden zusammen mit den Teilnehmerinnen spannende Experimente entwickelt. Teil des Angebots ist auch ein Workshop mit dem Titel "Gegensätze ziehen sich an - Hautpflege aus dem Becherglas".

Auch noch freie Girls Day-Plätze an der HRW

Auch für das virtuelle Girls Day-Angebot der Hochschule Ruhr-West sind noch Plätze frei. Zum einen für "FabLab Online - Einblick in die digitale Fertigung - Erstelle deinen eigenen 3D-Druck oder 2D-Lasercut" und zum anderen für "Go Virtual – Augmented und Virtual Reality erleben und gestalten". Alle Infos zu den Angeboten und die Anmeldung laufen über das "Girls`Day-Portal".