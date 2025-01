Meet The Scientist: MPI-Veranstaltung zu Vanillin

Vanillin kann natürlich, aber auch aus Erdöl gewonnen werden. In einem noch recht neuen Verfahren kann Vanillin aus Abfallströmen der Zellstoffindustrie extrahiert werden. Die Schauvorlesung von MPI-Direktor Prof. Siegfried R. Waldvogel taucht tief in das Thema Vanillin ein und zeigt innovative Ansätze, wie mittels Elektrochemie wertvolle Substanzen für unseren Alltag gewonnen werden können, heißt es. Das MPI hat die Reihe ins Leben gerufen, um Wissenschaft populärer zu machen. Die Vorlesung läuft am 23. Januar um 18 Uhr. Hier geht es zur Anmeldung.