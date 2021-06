Noch mehr Trinkwasser für Radler

Bis zum Frühjahr 2022 sind entlang des RuhrtalRadwegs insgesamt rund 50 Stationen vorgesehen, an denen Radfahrer ihre Trinkflaschen kostenlos auffüllen können. Das Projekt soll Wasser aus Plastikflaschen überflüssig machen und somit Müll entlang des Radweges vermeiden. Bereits vorhandene Trinkwasser-Stationen sind in Mülheim der Trinkwasserbrunnen in der Moritzstr. 26, Gizelmi Beauty auf der Oberhausener Str. 156, die Heißmangel (Textil-Reinigung) im Rosenkamp 9, das Aquarius Wassermuseum auf der Burgstraße 70, das Haus Ruhrnatur an der Alten Schleuse 3 und der Trinkwasserbrunnen in der Oberstr. 92.