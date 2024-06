Weiter Umleitungen auf Ruhrtalradweg

Die Deutsche Bahn hat an der Speldorfer Straße im Oberhausener Stadtteil Alstaden in den Osterferien erfolgreich die neue Bahnbrücke eingeschoben. In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten an der Straße unterhalb der neuen Brücke, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. Außerdem stehen in den Sommerferien noch weitere Arbeiten im Nachgang zum Brückeneinschub an. Unter anderem werde an Kabeln gearbeitet und Schotter verdichtet. Die Speldorfer Straße in Oberhausen ist schon seit fast anderthalb Jahren gesperrt. Sie ist Teil des Ruhrtalradwegs. Viele Radfahrer gerade von außerhalb beklagen sich, dass die Umleitungen nur schlecht zu finden sind. Hier gibt es eine ausführliche Beschreibung der Alternativroute.