Deutsche Bahn: Tödlicher Unfall sorgt für Chaos

Die Bundespolizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt. Die Strecke musste für den Einsatz von Notarzt und Unfallermittlern bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Züge wurden umgeleitet oder fielen aus. Betroffen waren praktisch alle Verbindungen durchs Ruhrgebiet. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert, kann es bis in die Mittagsstunden dauern, heißt es. Der Zug, der in den Unfall verwickelt war, musste evakuiert werden. Betroffen waren nach Angaben der Bundespolizei rund 130 Reisende. Der Lokführer werde von einem Psychologen betreut.