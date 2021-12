Nobelpreisträger soll Ehrenbürger werden

Darin führen sie nicht nur das erfolgreiche Wirken Lists in der Spitzenforschung am Wissenschafts- und Forschungsstandort Mülheim an, sondern erwähnen auch, dass seine Arbeit zu einer nachhaltigen "Mehrung des Ansehens und Rufes Mülheims" beiträgt. Darum soll der Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung und Nobelpreisträger für Chemie 2021 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mülheim verliehen bekommen. Der Rat soll in seiner Sitzung im Februar darüber entscheiden.