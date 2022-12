Nikolaus legt im Stadthafen an

Am Stadthafen wird er von den Jugendlichen der Mülheimer Blaulichtorganisationen in Empfang genommen und zu seinem Thron vor der Bühne begleitet. Die Jugendlichen werden kleine Geschenke an die anwesenden Kinder verteilen. Pumänner werden auch in diesem Jahr von der MST spendiert. Suppi Huhn und die Kinderkönige sorgen für die Musik und laden zum Mitsingen ein. Laut Stadt sind alle Kinder eingeladen, den Nikolaus in Mülheim zu begrüßen.