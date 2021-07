Niederrhein-Therme macht wieder auf

Wegen Corona ist die Besucherzahl begrenzt. In den Sauna- und Sole-Bereich dürfen gleichzeitig 180 Besucher, ins Wellenbad 150. Wer kommen möchte, muss getestet, geimpft oder genesen sein und das nachweisen können. Das Hygienekonzept ist an die aktuellen Corona-Regeln angepasst. Erlaubt sind zum Beispiel in den Saunen wieder Aufgüsse und Verwedelungen über den Öfen. Geschlossen bleiben unter anderem das Dampfbad, die Soleinhalation, der Gartenpool, das Kneippbecken und die Infrarotkabinen. Alle gültigen Regeln, Einschränkungen, Öffnungszeiten und Preise gibt es hier.