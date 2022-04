NGG sieht große Lücken beim Arbeitsschutz

Die Gewerkschaft NGG fordert dringend mehr Kontrollen beim Arbeitsschutz. Nach ihren Berechnungen müsse sich in NRW derzeit ein Kontrolleuer um fast 1.300 Betriebe kümmern. Mit so einer Quote sei effektiver Arbeitsschutz kaum möglich.

© motorradcbr - Fotolia