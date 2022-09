NGG: Lebensmitteltechniker stark gefragt

Die Zahlen stammen von der Arbeitsagentur. Die Gewerkschaft NGG macht darauf aufmerksam, dass z.B. in der Lebensmittelbranche noch zahlreiche Stellen frei sind, vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin. Gefragt ist laut NGG derzeit die Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Mit so einem Abschluss hätten Gesellen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Lebensmittelindustrie gilt als viertgrößter Industriezweig in Deutschland. Bei uns in Mülheim arbeiten in diesem Bereich 370 Beschäftigte.