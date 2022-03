Neues Projekt kümmert sich nach Unglücken um Familien

Das Projekt unterstützt Familien, die einen Notfall erlebt haben in der Zeit nach dem ersten Schock, die in der Akutphase eines Unglücks durch die Notfallseelsorge betreut wurden und noch keine Hilfe, wie z.B. eine Traumatherapie begonnen haben. Auslöser für das Angebot sind Forschungen, die belegen, dass Menschen, die Unglücke erlebt haben, den Weg zu weiteren Hilfen nicht finden, obwohl Angebote offen gestanden hätten. Die Begleitung der Familien durch das MiniProjekt ist auf rund sechs Monate ausgelegt. Dieser Zeitraum soll genutzt werden, um nötigenfalls längerfristige Hilfen in die Wege zu leiten. Wer individuelle Krisenhilfe benötigt, kann sich rund um die Uhr an die Telefonseelsorge (0800 111 0 111 / 0800 111 0 222). Finanziert wird das Projekt komplett durch die Stiftung Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland und die Familienstiftung der Versicherer im Raum der Kirchen.