Infoabend zur Notfallseelsorge

In Mülheim läuft bald wieder die Ausbildung zum ehrenamtlichen Notfallseelsorger an. Mülheim tut sich dabei mit Essen und Oberhausen zusammen. Für alle Interessierten läuft am 13. November ein großer Infoabend.

© Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)