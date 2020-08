Neues Outlet-Center in Marl

Der Marler Stern liegt mitten in der Innenstadt und wird bei laufendem Betrieb umgebaut. Zum Pre-Opening wird es dort 10 bis 12 Läden geben. In einem Jahr sollen es dann 70 bis 90 sein. In solchen Outlets verkaufen Markenhersteller ältere Produkte, die übrig geblieben sind - und zwar deutlich günstiger als im Laden. Viele Menschen aus dem Ruhrgebiet fahren dafür aktuell zum Beispiel nach Roermond in Holland.