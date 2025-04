Antrag: Verkaufsoffener Sonntag zum Oldtimer-Cup

Anlass ist der 12. Saarner Oldtimer-Cup. Nach geltendem Recht dürfen in NRW die Geschäfte sonntags nur öffnen, wenn ein Volksfest o.ä. der Aufhänger ist. Das sieht die Stadt in diesem Fall als gegeben an. Der Rat muss noch auf seiner nächsten Sitzung das Okay geben. Schon im letzten Jahr war der Oldtimer-Cup die einzige Veranstaltung bei uns in Mülheim, zu der sonntags die Läden öffnen durften. Erlaubt wären bis zu acht verkaufsoffene Sonntage.