Neues Innenstadt-Quartier: Wallviertel

Helfen soll dabei ein Förderprogramm der Stadt, das mit Geldern des Landes NRW finanziert wird. Dabei mietet die Stadt leere Geschäfte günstig an. Sie vermittelt sie dann an Gründer mit guten Ideen weiter und unterstützt sie mit einem Mietzuschuss von bis zu 80 Prozent - in der Regel über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Um das neue "Wallviertel" besser zu bewerben und über Neuigkeiten oder Veranstaltungen zu informieren, gibt es außerdem eine extra Homepage unter www.walllviertel.de.