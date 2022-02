Neues Hotel mit schrägem Konzept kommt

Es ist das vierte Hotel der Gruppe, die ihr Konzept selbst als "schräg und schrill" bezeichnet. Die Hotels sind überladen mit Sammelstücken und Exponaten aus dem bewegten Leben einer fiktiven Tante. 50 Zimmer wird es geben, ein Wohn- und Spielzimmer, eine Musikzimmer oder auch eine Gemeinschaftsküche. Das Konzept richtet sich an Geschäftsreisende, Kurzurlauber und Gäste, die für längere Zeit eine 3-Sterne-Unterkunft suchen. Im Frühjahr 2020 hatte die Familie Noy das Hotel an einen Investor aus Bremen verkauft. Damit ging eine über 100-jährige Tradition in der Stadt zu Ende. Das neue Tante Alma-Hotel zieht als Pächter in die Immobilie ein. Derzeit laufen Umbauarbeiten.