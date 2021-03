Neues Angebot für Restaurants

Lieferando betreibt ab sofort in Duisburg eine eigene Flotte. 40 Fahrer sollen auf den Radwegen und Straßen unterwegs sein. Später könnten es auch mehr werden, berichtet die WAZ. Bislang mussten Restaurants sich selbst um die Belieferung ihrer Kunden kümmern. Dafür können sie jetzt auch auf die Lieferando-Fahrer zurück greifen. In Duisburg bieten rund 400 Gastronomen einen Lieferdienst an. Liefern sie selbst müssen sie Lieferando mit 13 Prozent beteiligen, greifen sie auf die Flotte zurück, werden sogar 30 Prozent des Umsatzes fällig.

