Neuer Wohnraum am Bottenbruch

In Dümpten entstehen in den nächsten Monaten gleich 13 neue Einfamilienhäuser. Die Vorarbeiten haben begonnen, genauso wie die Vermarktung. Die energiesparenden Häuser werden am Bottenbruch gebaut und sollen bis November 2022 fertig sein.

