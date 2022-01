Neuer Tarifvertrag beschert deutlich mehr Geld

Wer eine Ausbildung hat, kommt nach dem ersten Berufsjahr auf ein Plus von 17 Prozent. In Mülheim sind von dem Tarifabschluss laut Mitteilung 2.100 Menschen in 250 Betrieben betroffen. Ein Jahr später sollen die Löhne noch einmal deutlich steigen. Durch die Lohnerhöhungen werde die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver. Dies sei ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel, heißt es.