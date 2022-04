Das Mobil steht jetzt jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat in Heißen an der Heinrich-Lemberg-Straße auf dem Parkplatz neben der Kirche St. Joseph. Schadstoffe können hier immer von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr abgegeben werden. Allerdings gibt es am Ersatzstandort keinen Container für Grünschnitt.