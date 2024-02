Neuer Selbstbehauptungskurs für Frauen

Der Polizeisportverein Mülheim bietet erneut einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an. Unter dem Motto "Ohne Angst Sicherheit Erleben" bietet der Verein am 9. und 16. März Kurse an.

© Franz Naskrent / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)