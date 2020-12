Neuer Einbruchsradar warnt vor Einbrechern

Die Einbruchsinformationen sind eine Zusatzfunktion zweier Apps, die es schon gibt - “MehrWetter” und “KatWarn”. Die Apps wurden zum Teil vom Fraunhofer-Institut und öffentlichen Versicherungen entwickelt und sollen vor heftigen lokalen Wetterereignissen oder anderen Katastrophen warnen. Nun warnen sie auch vor Einbrüchen. Die App hat Zugriff auf die Daten der Polizei. Einmal in der Woche, immer montags, kommt eine Push-Mitteilung auf das Smartphone und jeder kann sich auf einer Karte so etwas wie einen Einbruchs-Radar angucken.

Das Ziel des Innenministerium ist es, dass diese App irgendwann ganz Nordrhein-Westfalen umfasst. Im Moment ist sie noch auf 16 Großstädte begrenzt: Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Münster, Recklinghausen und Wuppertal.

Die Zahl der Einbrüche ist in NRW in den vergangenen Jahren zwar deutlich zurückgegangen. Trotzdem will das NRW-Innenministerium die Bevölkerung zeitnah informieren und damit gleichzeitig Einbrüche verhindern.

Autor: Jose Narciandi