Neue Zonen zum Bringen und Abholen von Schülern

Heute wurde die Elternhaltestelle der Katharinenschule an der Karlsruher Straße / Ecke Bruckner Straße eröffnet. Morgen (03.05.) folgt die Grundschule am Steigerweg mit der Haltezone am Kaldenhofkamp. Bereits eröffnet wurden Elternhaltestellen an der Hölterschule und an der Grundschule am Krähenbüschken. Insgesamt 18 der 22 Mülheimer Grundschulen wollen bei dem Projekt mitmachen, heißt es vom Ordnungsamt. Die Schulen fragen anhand von Stadtplänen bei der Elternschaft ab, welche Schulwege die Kinder zurücklegen. Anhand der Daten ermittelt die Straßenverkehrsbehörde gemeinsam mit den Schulen dann geeignete Stellen für die Haltezonen. Die Zonen befinden sich nicht unmittelbar an der Schule, sondern in fußläufiger Entfernung einige Hundert Meter weiter. Hierdurch soll die oftmals gefährliche Verkehrssituation direkt vor den Schulen entschärft werden.