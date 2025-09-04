Neue Zahlen: So viele Syrer leben in NRW

Die größten Communitys gibt es in Essen und Dortmund. NRW-Fluchtministerin Josefine Paul sagt, dass mehr als drei Viertel der syrischen Männer mittlerweile eine Arbeit gefunden haben, fast durchweg sozialversicherungspflichtig. Geplante Kürzungen im Bereich der Integrations- und Sprachkurse sieht sie kritisch. Eine verlässliche Finanzierung durch den Bund sei enorm wichtig, da Sprache der Schlüssel zur erfolgreichen Integration sei.