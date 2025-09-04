Navigation

Neue Zahlen: So viele Syrer leben in NRW

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 15:00

Die Zahl der in NRW leben Syrer hat sich in den letzten zehn Jahren verneunfacht. Ende letzten Jahren lebten laut Land fast 290.000 Frauen und Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit in NRW. Überdurchschnittlich häufig leben sie im Ruhrgebiet.

Die größten Communitys gibt es in Essen und Dortmund. NRW-Fluchtministerin Josefine Paul sagt, dass mehr als drei Viertel der syrischen Männer mittlerweile eine Arbeit gefunden haben, fast durchweg sozialversicherungspflichtig. Geplante Kürzungen im Bereich der Integrations- und Sprachkurse sieht sie kritisch. Eine verlässliche Finanzierung durch den Bund sei enorm wichtig, da Sprache der Schlüssel zur erfolgreichen Integration sei.

