Mülheim: Erneut weniger Arbeitslose

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 10:00

Bei uns in Mülheim gibt es wieder weniger Arbeitslose. Im Vergleich zum September sank die Zahl um 153 auf 7.071. Die Arbeitslosenquote sinkt auf glatt 8 Prozent.

Damit befinden wir uns wieder auf dem Niveau von vor dem Sommer, heißt es. Die Unternehmen sind bei der Ausschreibung neuer Arbeitsstellen allerdings wieder zurückhaltender. Im Vergleich zum Vormonat haben sie 207 neue Stellen gemeldet. Das ist laut Arbeitsagentur ein Rückgang um 15 Prozent. Aktuell gibt es bei uns in der Stadt 1.370 freie Arbeitsstellen.

