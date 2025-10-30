Mülheim: Erneut weniger Arbeitslose

Damit befinden wir uns wieder auf dem Niveau von vor dem Sommer, heißt es. Die Unternehmen sind bei der Ausschreibung neuer Arbeitsstellen allerdings wieder zurückhaltender. Im Vergleich zum Vormonat haben sie 207 neue Stellen gemeldet. Das ist laut Arbeitsagentur ein Rückgang um 15 Prozent. Aktuell gibt es bei uns in der Stadt 1.370 freie Arbeitsstellen.