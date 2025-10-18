Navigation

Agentur lädt zum Walk&Talk

Veröffentlicht: Samstag, 18.10.2025 06:06

Wer seinen beruflichen (Wieder-)Einstieg plant und dabei neue Menschen kennenlernen möchte, kann sich jetzt am Dienstag in ganz lockerer Atmosphäre beraten lassen. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Mülheim laden zu einem gemeinsamen Walk&Talk ein.

Bei einem Spaziergang haben Interessierte die Möglichkeit, sich über berufliche Themen auszutauschen, neue Perspektiven zu entdecken und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg zu erhalten.

Wann?

Dienstag, 21. Oktober 2025, 09:30 – 11:00 Uhr

Wo?

Parkplatz am Ringlokschuppen (MüGa-Gelände)

Am Schloss Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen?

Die Veranstalter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

