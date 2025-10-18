Agentur lädt zum Walk&Talk

Bei einem Spaziergang haben Interessierte die Möglichkeit, sich über berufliche Themen auszutauschen, neue Perspektiven zu entdecken und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg zu erhalten.

Wann?

Dienstag, 21. Oktober 2025, 09:30 – 11:00 Uhr

Wo?

Parkplatz am Ringlokschuppen (MüGa-Gelände)

Am Schloss Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen?

Die Veranstalter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.