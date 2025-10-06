Arbeitsagentur: Eine Woche zur Chancengleichheit

Auf dem Programm stehen verschiedene Veranstaltungen, die unter anderem Frauen den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern sollen. Jeden Tag gibt es mehrere Workshops, u. a. zu den Themen Teilzeitausbildung, Künstliche Intelligenz, Unternehmensgründung in Teilzeit oder Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. In diesem Jahr läuft die Woche der Chancengleichheit zum ersten Mal komplett digital. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab nur kurz registrieren.