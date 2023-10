Neue Wohnungen auf Kirchengrundstück geplant

In Styrum an der Eberhardstraße sollen neue und bezahlbare Wohnungen entstehen. Entsprechende Pläne hat die Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft vorgestellt. Sie will das Grundstück der Kirche St. Albertus Magnus bebauen. Die Kirche ist vom Bistum Essen aufgegeben worden.

