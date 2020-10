Neue Warnstreiks bei der Ruhrbahn

In Mülheim fahren morgen wieder keine Busse, keine Straßenbahnen und auch die U18 fällt aus. Bei der Ruhrbahn in Mülheim und Essen und auch bei den Verkehrsbetrieben in unseren Nachbarstädten gibt es Warnstreiks. Die Gewerkschaft verdi hat dazu aufgerufen.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services