Neue Tafeln sollen im Notfall helfen

Darauf wird ein spezieller Code aufgedruckt. Wenn er bei einem Notruf durchgegeben wird, kann die Feuerwehr genau zuordnen, von wo der Hilferuf kommt. Die Tafeln gibt es schon auf dem Hauptfriedhof und den Friedhöfen in Broich, Speldorf und auf dem alten Friedhof in Dümpten. Sie wurden bislang eher sporadisch genutzt. Drei Notrufe konnten mit den Tafeln in Verbindung gebracht werden. In allen drei Fällen musste eine Rettungswagen ausrücken.