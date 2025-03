Stadt: Zapfstellen auf Friedhöfen ab 7. April wieder in Betrieb

Eisige Temperaturen könnten Anlagen und Leitungen auf den städtischen Friedhöfen schädigen. Die Zapfstellen sollen deshalb erst in der Woche ab dem 7. April in Betrieb genommen werden. Kurzfristig an- und abstellen könne man das Wasser bei vorübergehend gutem Wetter nicht so ohne weiteres. Die Arbeiten müssten teilweise mit viel Aufwand in tiefen Schächten erfolgen.