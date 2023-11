Neue Siedlung in Heißen geplant

Eigentümer ist das Bochumer Unternehmen Markus-Bau, das in Mülheim bereits durch mehrere Projekte bekannt ist und das Grundstück von einem Privatmann gekauft hat. Auf der Fläche steht zur Zeit noch ein Gebäude, das werde abgerissen, heißt es. Danach sind dort drei Reihenhausblöcke mit jeweils vier Häusern geplant. Etwas weiter oben am Berg soll noch ein Komplex mit drei Wohneinheiten entstehen. Eine kleine Stichstraße wird das Gelände erschließen. Für Vermarktung und Bauarbeiten hat der Bauherr zwei Jahre angesetzt. Im Herbst/Winter 2025 soll alles fertig sein. Am Sonntag, 19. 11. von 11-12 Uhr gibt es an der Buggenbeck 121 eine Baustellenbesichtigung.