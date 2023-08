Einsatzreicher Samstagabend

Bei dem Feuer in der Buggenbeck ist niemand verletzt worden, sagte und ein Sprecher. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Straße Buggenbeck für rund Stunde voll gesperrt werden. Parallel zu dem laufenden Brandeinsatz war der Feuerwehr ein Baum auf der Großenbaumer Straße gemeldet worden, der umzustürzen drohte und bereits in Schieflage war. Dort waren die Retter unter anderem mit einer Drehleiter, einem Teleskoplader sowie diversen Motorkettensägen angerückt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 03.30 Uhr am Sonntagmorgen beendet werden. So lange war die Großenbaumer Straße in Fahrrichtung Uhlenhorstweg für den Verkehr gesperrt worden.