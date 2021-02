Brutaler Überfall an der Buggenbeck

Ein Nachbar, der das Klirren der Terrassentür gehört hatte, alarmierte die Polizei. Als die Beamten anrückten, flohen die Täter zu Fuß durch den Garten - alle in verschiedene Richtungen. Zwei von ihnen konnte die Polizei in der Nähe schnappen - einen 30-Jährigen aus Duisburg und einen 21-Jährigen aus Dinslaken. Der dritte Verdächtige ist auf der Flucht. Er konnte vermutlich mit einem weißen Fahrzeug entkommen, dass in einem kleinen Nebenweg in der Nähe des Seniorenzentrums Gracht geparkt war. Das 70-jährige Opfer wurde von einem Notarzt betreut. Der Mann blieb dem ersten Anschein nach unverletzt, sagt die Polizei. Sie sucht jetzt Zeugen, die eventuell etwas bemerkt oder beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, meldet sich telefonisch unter 0201 / 829-0 bei der Polizei.