Neue Seelsorger nehmen ihren Dienst auf

Die Evangelische Kirche wird am Samstag (13.11.) 20 neue ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger in ihr Amt einführen. Am Abend ist in der Kapelle des Evangelischen Krankenhauses ein feierlicher Gottesdienst geplant.

© kstudija - Fotolia