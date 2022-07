Neue Radstrecke auf Route der Industriekultur

Sie schließt eine wichtige Lücke auf der Route der Industriekultur per Fahrrad in Richtung Tetraeder. Dafür ist eine ehemalige Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn zur Fahrradstrecke ausgebaut worden. Die Anbindung an das vorhandene Radwegenetz ist rund 450 Meter lang, fast überall vier Meter breit und asphaltiert. Der Weg ist an den Seiten mit thermischen Reflexionsstreifen versehen, so dass Radfahrer auch in der Dämmerung gut fahren können. An der Brücke wurde auch ein Sitzbereich errichtet. Die Kosten belaufen sich auf 350.000 Euro. Davon hat der RVR rund 250.000 Euro, die Stadt Bottrop etwa 100.000 Euro übernommen. Mit der neugestalteten Brücke soll das Radfahren im zentralen Ruhrgebiet noch attraktiver werden.