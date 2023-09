Neue Postfiliale in der Innenstadt

In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Marken für Einschreiben oder Packsets kaufen. Verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service usw. gehören ebenso zum Angebot, heißt es. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr. Hier geht es zur Übersicht mit allen Filialen in Mülheim.